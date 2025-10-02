La Feria del Libro de General Alvear quedó inaugurada con la presencia del subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, y el intendente Alejandro Molero, quienes destacaron la importancia de sostener y federalizar estos espacios culturales en tiempos complejos.

En su discurso, Gareca subrayó que la Feria del Libro de Mendoza se ha convertido en la más grande del interior del país, con más de 250 presentaciones de libros, 21 talleres y 31 nuevas ediciones de autores locales en su última edición. Además, puso en valor el trabajo conjunto con los municipios para garantizar la presencia de actividades culturales en distintos departamentos.

“En otras provincias las ferias del libro se han suspendido por falta de financiamiento, pero en Mendoza hemos podido sostenerlas y expandirlas. Invertir en cultura es generar trabajo”, señaló.

Por su parte, el intendente Molero agradeció la presencia de la subsecretaría de Cultura y destacó que, por primera vez, el municipio ha publicado libros de autores locales. “Apoyar a nuestros escritores no solo es una decisión política, es también una decisión cultural. Publicar libros significa dejar plasmados nuestros sueños, nuestra historia y nuestras luchas”, expresó.

La feria alvearense se desarrollará en el Mercado Municipal y en el Teatro Antonio Lafalla, donde además de las actividades literarias se presentarán espectáculos culturales. En la apertura se anunció la participación del actor Fabián Vena y, para el cierre, la presentación de Nito Mestre, ícono del rock nacional.

En declaraciones conjuntas a FM VIÑAS, Gareca y Molero remarcaron el valor de federalizar la cultura y el esfuerzo del municipio por acompañar a los escritores locales con talleres literarios y la publicación de nuevos títulos.

“General Alvear se ha convertido en protagonista cultural en el sur de la provincia, con propuestas que fortalecen la identidad mendocina y generan trabajo en el sector cultural”, concluyó Gareca.

La feria se extenderá durante dos jornadas con actividades para toda la familia, reafirmando a Alvear como un polo cultural en la región.