La comunidad alvearense vivió este domingo una verdadera fiesta dedicada a los más pequeños, con celebraciones simultáneas en Bowen, Carmensa, Alvear Oeste y en los barrios San Carlos y El Desvío.

La propuesta, organizada por la Municipalidad, reunió a miles de niños y sus familias en una jornada colmada de juegos, música y diversión.

La iniciativa formó parte del programa de festejos que comenzó en distintos parajes del departamento y tuvo su punto central en la plaza principal. En esta ocasión, el objetivo fue llegar a cada distrito y barrio, para que todos los chicos pudieran disfrutar de su día cerca de sus hogares.

Los espacios estuvieron acondicionados con juegos didácticos, actividades recreativas, espectáculos infantiles, sorteos y la tradicional chocolatada, que se convirtió en uno de los momentos más esperados por los niños. La amplia participación vecinal confirmó el carácter masivo de este “megafestejo”, pensado especialmente para que cada niña y cada niño vivieran una experiencia inolvidable.

De esta manera, General Alvear reafirmó su compromiso con la infancia y con la generación de espacios de encuentro, inclusión y alegría para toda la comunidad.