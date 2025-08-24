ALERTA POR INCENDIOS EN MENDOZA: DURANTE EL FIN DE SEMANA SE REGISTRARON 88 SINIESTROS

Las autoridades de la provincia de Mendoza están preocupadas por la cantidad de incendios registrados en campos incultos y en diferentes zonas urbanas.

De estos, 28 fueron de tipo interfaz, una modalidad que se produce en las zonas donde el campo y los bosques se encuentran con áreas urbanas, poniendo en riesgo tanto a la vegetación como a las construcciones y a las personas.

Incendios registrados en toda la provincia La mayoría de los incendios que se registraron el fin de semana en la provincia fueron de origen forestal. Del total, 52 fueron incendios forestales, que afectan a áreas naturales; 32 fueron de interfaz; y 4 fueron incendios estructurales, que se desarrollan dentro de una construcción.