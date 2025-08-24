El pasado domingo por la tarde, el Teatro Antonio Lafalla fue escenario del Encuentro Literario “Jarilla y Salitre 2025”, que marcó el cierre del Certamen Literario Día del Escritor, organizado por SADE. Más de 80 trabajos participaron del certamen, demostrando el talento y la creatividad de escritores locales y regionales.

La jornada contó además con la participación de escritores invitados y diversas propuestas artísticas y culturales, en una celebración de la palabra y la creatividad que reunió a amantes de la literatura y el arte.

Este encuentro reafirma el compromiso de la comunidad con la promoción de la literatura y la cultura, consolidando un espacio para el intercambio, la inspiración y el reconocimiento del trabajo de los escritores.