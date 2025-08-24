El servicio de trabajadoras particulares se verá impactado por el aumento salarial y también por la entrega de un bono no remunerativo, el cual varía de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas.

El personal de servicio doméstico contará con un aumento salarial y un bono no remunerativo para septiembre debido al último acuerdo paritario, el cual actualiza los valores para las trabajadoras de casas particulares.

Para el próximo mes, corresponde un incremento del 1% y esta actualización incorpora, asimismo, una suma no remunerativa que se paga una única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, con el objetivo de compensar la ausencia de aumentos entre los meses de febrero y junio de este año.

Si bien todavía no está publicado el acuerdo homologado dentro del Boletín Oficial, extraoficialmente ya se conocen los nuevos montos confirmados para los salarios mensuales.

Además, Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) difundió en su sitio web los incrementos para el personal que trabaja por hora y por mes en sus distintas categorías.

Salario por hora de las empleadas domésticas en septiembre 2025

De acuerdo a la grilla publicada por el Upacp, para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas o por jornada se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Por hora con retiro: $3052,99

Por hora sin retiro: $3293,99

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salario mensual de las empleadas domésticas en septiembre de 2025

En septiembre, quienes trabajan con un esquema mensual cobran los siguientes montos:

Mensual con retiro: $374.541,36

Mensual sin retiro: $416.485,63

Vale destacar que estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

¿De cuánto es el bono extraordinario para las empleadas domésticas en septiembre de 2025?

Este monto extra se determina según la cantidad de horas semanales que trabaja el empleado. Por tanto, estos son los valores que corresponde al mes de septiembre:

De 0 a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500