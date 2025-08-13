La jornada fue designada como “día no laborable con fines turísticos” y tiene como objetivo impulsar el turismo interno.
Con la llegada de agosto, crece la duda entre trabajadores y empleadores: ¿el viernes 15 es feriado o es día no laborable? La diferencia es clave, ya que de ello depende si se podrá disfrutar de un fin de semana largo o no.
Según el calendario oficial de feriados publicado por el Gobierno, este año el 15 de agosto será un “día no laborable con fines turísticos”, una disposición contemplada en la Ley 27.399, que habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres jornadas de este tipo anualmente para fomentar el turismo interno.