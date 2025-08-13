Este miércoles 13 de agosto, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este miércoles 13 de agosto, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a julio de 2025 en Mendoza. La inflación en el séptimo mes del año fue de 1,9%, casi duplicando la de junio, que fue de 1,1%.
Después del 1% que se había dado en enero de 2025 -el dato más bajo en lo que va del año-, del 2,5% de febrero, el 3,1% en marzo, el 3,1% en abril, el 1,7% en mayo y un 1,1% en junio; la primera parte del año mostró una inflación acumulada del 15,3%.
Además, la inflación acumulada con respecto al mismo mes del año anterior -interanual- se ubica en 32,9%. Este dato conserva la tendencia en caída, ya que es el más bajo en el año.
El rubro que más subió en julio fue «Alimentos y bebidas» con el 3,3%; seguido por Vivienda y servicios básicos con 2,6%; Esparcimiento con 2,3%; Otros bienes y servicios 1,9%; Transporte y comunicaciones 1,6%; Atención médica y gastos para la salud 0,5%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 0,2%; Educación 0,2%. En tanto la indumentaria bajó un 0,8%.
De esta manera, la inflación de Mendoza fue igual a la nacional, que también se ubicó en 1,9% de acuerdo a lo informado por el Indec.