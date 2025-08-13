En el marco del Programa “Malvinas, Educación y Valores”, el Concejo Deliberante de General Alvear reconoció la trayectoria militar, ciudadana y educativa de los veteranos de la Guerra de Malvinas, José Cruz y Marcelo Aceto, quienes visitan el departamento para brindar charlas y actividades en instituciones locales.

El concejal Hernán Climent destacó en diálogo con FM VIÑAS la importancia de la presencia de los excombatientes. “Agradecido a los excombatientes que nos visitan desde Buenos Aires. Queremos hacerles un reconocimiento junto a todos los concejales y, sobre todo, agradecer su tarea de educar sobre Malvinas en las escuelas, recalcarlo en los más jóvenes para que Malvinas no se pierda y se siga defendiendo”, expresó.

Marcelo Aceto, uno de los homenajeados, manifestó su satisfacción por la cálida recepción recibida: “Nos sentimos muy mimados, fue un gusto conocer la ciudad y estar en contacto con su gente. La respuesta ha sido increíble, incluso antes de hablar, la gente ya nos saludaba y quería acompañarnos. En cada colegio sentimos el afecto y el interés de la comunidad”.

Por su parte, José Cruz, oriundo de San Miguel de Tucumán, valoró especialmente el acto por el aniversario del departamento: “Fue como volver a mi provincia. Los honores, los abanderados, la fiesta y hasta la torta fueron dignos de destacar. Las charlas que venimos brindando nos llenan de emoción, porque sentimos que sembramos semillas de patria en cada testimonio, y la juventud recibe el mensaje con entusiasmo”.

Cruz también invitó a participar de la capacitación gratuita para docentes sobre la temática Malvinas, con puntaje y modalidad a distancia, impulsada por universidades de Mendoza Capital.

“Creemos que vamos a recuperar nuestras islas en la medida en que nos recuperemos como sociedad, desde nuestro propio metro cuadrado, siempre con educación y valores para que el mundo nos respete”, concluyó.