Un menor de 14 años fue el autor del hecho.

El pasado jueves por la mañana tomamos conocimiento del robo de un auto en una vivienda ubicada en calle Roque Sáenz Peña al 600 , la victima dio detalles de cómo se produje el hecho y cómo se llegó a encontrar el vehículo. «Sucedió en la puerta de mi casa por un descuido, no cerrar con llave al auto, por una cuestión de exceso de confianza», expresó Eduardo Jurijiw y agregó que después de recuperar el vehículo se conoció que quien lo había sustraído era un adolescente de 14 años. «Después se supo que fue un menor de 14 años que pasó, detectó que estaba el auto con la llave puesta, se lo llevó aparentemente pasa a buscar a dos chicos amigos de 15 y 17 años y ya no se sabe qué hicieron».

El jueves por la tarde, pasadas las 15:00h se pudo dar con el paradero del vehículo. «Un primo, David Iriarte, observa que en un callejón que está entre calles de F y G (en zona de calle 7) venía un auto que era parecido al mío, me llama y me preguntan cuál era la patente, sabía que lo habían robado, le indico la placa y me dice ‘bueno los tengo'». Posteriormente comienza una persecución para intentar dar con el auto que circulaba a 180 km/h, representando un gran peligro para los implicados y terceros. Finalmente el vehículo fue encontrado en inmediaciones del barrio Zangrandi.

El autor del hecho, un menor alvearense de 14 años, contaba con un permiso transitorio debido que se encuentra en un centro de detención de menores. El joven no había regresado en la fecha indicada y en medio de su visita al departamento cometió el robo.

Según indicó la victima «en el auto se encontraban todos los objetos personales salvo los documentos, no robaron nada más. El auto tiene algunos rayones en el costado y daños en el paragolpes».

Por último, Eduardo destacó el accionar policial y sostuvo que es alarmante que sucedan estos hechos. «Comprendo que estamos en un situación muy complicada a nivel socioeconómico pero ya si empezamos con esto estamos complicados. Si hubo algún mensaje de esto es que no hay situación de carencia social para nadie que lo amerita incurrir en la delincuencia. La salida debe ser trabajar y estudiar para que los chicos se reinserten o se inserten en la sociedad como corresponde, otro camino para nada puede ser justificable».

El mismo jueves por la noche, el autor del hecho regresó al centro de detención de menores, sus acompañantes están a la espera de ser imputados.