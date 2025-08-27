En el marco de los controles viales que se desarrollan en la provincia, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre que circulaba en estado de ebriedad en General Alvear.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Roca y Mitre, cuando personal de la Policía Vial interceptó una motocicleta Zanella conducida por C. E. L., de 37 años.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1.28 gramos de alcohol en sangre, valor que supera ampliamente el límite permitido por la ley.

Como consecuencia, el conductor fue trasladado a la Comisaría 14° y quedó a disposición de la Justicia.