Tras el éxito de la primera edición, este fin de semana se volverá a realizar el Taller de Iniciación a la Huerta Domiciliaria, una propuesta que surge de la Red Verde con el objetivo de brindar a los vecinos herramientas y conocimientos para comenzar su propia huerta en casa.

Durante el encuentro, se enseña a preparar un suelo apto para el cultivo y se orienta sobre qué especies se pueden tener según cada espacio, como aromáticas, verduras de hoja, tomates, morrones o acelga, entre otras.

Además de la cuestión alimentaria, el taller destaca la experiencia como terapia y hobby, resaltando la satisfacción de cosechar y consumir alimentos frescos, cultivados de manera casera.

El encuentro será con cupos limitados (entre 15 y 17 personas), ya que cada participante trabaja en su propia maceta y se lleva plantines a su casa para comenzar su huerta.

Quienes deseen participar deben inscribirse comunicándose con Julia Delgado al teléfono 261-588-1400. El taller se realizará en la huerta de su casa, en un ambiente práctico y de cercanía.

Desde la organización adelantaron que en octubre se dictará una segunda parte del taller, para quienes ya tengan experiencia y quieran seguir aprendiendo.