La Comisaría 14° de General Alvear informó sobre un robo ocurrido en la calle Italia al 200, donde un hombre de 42 años fue víctima del hurto de elementos de su automóvil.

Según la denuncia, el propietario había dejado estacionado frente a su domicilio su Fiat Duna, sin medidas de seguridad adicionales. Al regresar, constató que desconocidos habían sustraído del interior del baúl una caja de herramientas y un gato hidráulico, sin causar daños al vehículo.

El hecho fue comunicado al Dr. Jerez, quien ordenó la intervención de la Policía Científica y el desarrollo de las medidas correspondientes para investigar el robo.