Ayer, desde el mediodía, General Alvear se vio afectado por varios incendios que se propagaron rápidamente debido al fuerte viento. Según informó personal de Defensa Civil, las llamas afectaron zonas comprendidas entre calles N, entre Ruta 143 sur de Calle 5, incluyendo sectores cercanos al Pique Club y propiedades privadas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni animales muertos, aunque varias viviendas y estructuras, como el tablero de la cancha de básquet de una escuela, sufrieron daños menores por el fuego.

Desde Defensa Civil Javier Velasco destaco: ‘el principal problema fue la acción intencional de personas que prenden fuego en condiciones de viento, poniendo en riesgo vidas, propiedades y tendidos eléctricos, se calcula que gran parte de las tierras en la zona, aproximadamente un 65%, están abandonadas, lo que facilita la propagación de las llamas’.

Además dieron detalladamente una lista de recomendaciones:

Mantener limpios los alrededores de las viviendas y fincas.

Denunciar cualquier acto de incendio intencional al 911 o a la dependencia de Defensa Civil.

No realizar quemas de limpieza durante días de viento.

Se recuerda que las penas por provocar incendios son muy elevadas, y que la colaboración de la comunidad es esencial para prevenir tragedias. Las autoridades alertaron que mañana se esperan ráfagas de hasta 40 km/h, por lo que se pide extremar la precaución.