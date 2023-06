Personal de Policía Contra el Narcotráfico de Zona Sur, en el transcurso de la semana ha logrado desbaratar dos «Kioscos» dedicados a la venta de estupefacientes. Las medidas judiciales se realizaron en los departamentos de General Alvear y San Rafael logrando el secuestro de Cocaína, Marihuana y otros elementos de interés para la causas.

La primera medida fue realizada el día martes en horas de la tarde en la Ciudad de General Alvear, personal de esa División procedió al allanamiento de un domicilio que previamente había sido denunciado por venta de estupefacientes (2625427703) destacando que la persona está cumpliendo con una medida judicial de arresto domiciliario, y con anuencia del Juzgado Federal de San Rafael se ingresa al domicilio, sito en Callejón Páez al 400 aproximadamente Bº Los Ranqueles, logrando el secuestro de envoltorio de marihuana, varias semillas de la especie cannabis sativa apta para su utilización, mas de 12 mil pesos en efectivo, hojas de marihuana en proceso de secado y otros elementos que son de interés para la causa. Por tal motivo y disposición del juzgado interviniente el propietario del domicilio sea imputado por infracción a la Ley 23737 art. 5 art. Inc. C con el agravante del art. 11 inc. A, continuando el imputado con la medida judicial del arresto domiciliario.

La otra medida judicial se llevó a cabo el día jueves en horas de la noche, en el Departamento de San Rafael donde personal de esa División recibe una información anónima al Fonodroga local (2604439669) dando a conocer que una persona que reside en calle El Nevado al 2400 aproximadamente, se dedicaría a la venta de estupefaciente. Por tal razón y luego del trabajo de investigación por parte del personal, se realizó un allanamiento en el mencionado domicilio, logrando el secuestro de varias dosis de cocaína. Un envoltorio con un trozo de cocaína peso aproximado de 45 gr., un frasco conteniendo cogollos de marihuana, 86130 pesos en efectivo y otros elementos de interés para la causa, quedando el propietario del lugar un persona de sexo masculino de 31 años de edad por infracción al art 5 inc. C agravado por el art 11 de la ley 23737, el cual queda citado para presentarse ante el Juzgado interviniente a regularizar su situación.