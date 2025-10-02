Dante Barroso, más conocido como “Patón”, fue una de las grandes figuras en la clasificación del seleccionado de General Alvear. Tras un partido durísimo, con un rival que los exigió en todo momento, volvió a ser decisivo en la tanda de penales y ahora ya se prepara para enfrentar a Tandil.

Después de una larga jornada de viaje y un partido intenso, el equipo alvearense logró la clasificación en una definición por penales donde Dante volvió a mostrar su temple: ‘Dios me sigue bendiciendo con triunfos y grandes alegrías, siempre pido patear el quinto penal porque me siento confiado para definir’, expresó el arquero.

El encuentro no fue sencillo, la humedad, el cansancio del viaje y la exigencia del rival hicieron que el equipo tuviera que redoblar esfuerzos: ‘nos vimos superados en algunos pasajes, pero supimos responder y estar a la altura de las circunstancias’, agregó.

Con el pase asegurado, ahora la mirada está puesta en el próximo desafío. El rival será Tandil, que viene de ganarle a Neuquén como visitante. El primer partido será en Alvear, y luego definirá la serie a más de 1.100 kilómetros de distancia.

‘Estamos muy unidos, con un objetivo en común que es dejar a Alvear en lo más alto. Este miércoles queremos que sea una fiesta en la cancha y sentir el empuje de nuestra gente’. cerró el arquero.