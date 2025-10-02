Este jueves se llevaron a cabo tareas de asfaltado en la Calle E, entre las arterias 22 y 24, en el corazón de la zona agrícola de Bowen. Las obras, que forman parte de un plan estratégico para mejorar la infraestructura vial rural, se realizan gracias a un trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de General Alvear.

La intervención contempla un tramo de aproximadamente 1.900 metros y forma parte de una primera etapa de un proyecto mayor que busca reacondicionar caminos rurales claves para la producción agrícola del departamento.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, explicó: “seguimos trabajando en el asfaltado de la parte rural de la ciudad, en conjunto con Vialidad, como bien decías. Estamos haciendo el asfaltado de aproximadamente unos 1.900 metros, partiendo desde Calle 25 y atendiendo las necesidades de los vecinos de esta área. Si bien ha quedado un tramo pendiente, el intendente Alejandro Molero ya ha realizado las gestiones necesarias y podemos confirmar que habrá una segunda etapa que dará continuidad a estos trabajos”.

Por su parte, el consejero de la Zona Sur de Vialidad Provincial, Leonardo Viñolo, destacó la magnitud de la obra y la inversión que implicó su ejecución, “esta era una carpeta totalmente deteriorada, prácticamente al borde de la desaparición, y la única forma de recuperación era con una gran inversión. Estamos hablando de casi dos kilómetros, con una inversión superior a los 350 millones de pesos, realizada con administración mixta entre la Municipalidad y Vialidad Provincial. Eso nos permite reducir costos significativamente”.

Viñolo también detalló el tipo de trabajo que se está ejecutando: “esta es una primera etapa sobre Calle E, con una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 centímetros, que tiene una duración estimada no menor a 10 años por la calidad del material. El objetivo es seguir interviniendo rutas provinciales que atraviesan sectores productivos y agrícolas. Ya hicimos trabajos similares en calles J, F, Centenario, y ahora los equipos se están trasladando a la zona del aeropuerto”.