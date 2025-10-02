En horas de la mañana del jueves, alrededor de las 11:00, una vecina de General Alvear denunció haber sido víctima de una estafa bancaria que le ocasionó la pérdida de 370 mil pesos.

El hecho fue reportado en la Comisaría 14°, donde la mujer, identificada como E.I.G., relató que el dinero fue sustraído de su cuenta a través de dos transferencias electrónicas: una por $300.000 y otra por $70.000, ambas dirigidas a una cuenta vinculada a Red Mutual, entidad dedicada a otorgar préstamos a jubilados y pensionados.

La causa quedó bajo investigación, mientras personal policial trabaja para establecer la modalidad del fraude y dar con los responsables.