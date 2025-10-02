En horas de la noche del jueves, alrededor de las 20:15, personal de Comisaría 14° de General Alvear logró recuperar una motocicleta que había sido robada minutos antes en la intersección de calles Santa Fe y Laprida.

La víctima, una mujer de 45 años identificada como S.L., denunció que había dejado su motocicleta Guerrero 110 c.c. estacionada en la vereda, sin medidas de seguridad y con las llaves colocadas, mientras ingresaba a un kiosco. Al salir, constató que el rodado había sido sustraído por desconocidos.

Tras un rápido accionar, efectivos de Cuerpos Especiales localizaron la moto en un taller ubicado en calle Estanislao Salas, a 20 metros de calle Mendoza, en el barrio San Carlos.

El vehículo fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la propietaria.