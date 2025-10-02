El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear, a cargo de la Dra. María Inés Fernández, con secretaría de la Dra. Andrea González, informó que se encuentra abierta la convocatoria a personas o familias interesadas en brindar un hogar a un niño de 11 años que actualmente reside en una institución alternativa de la provincia de Mendoza.

El niño, identificado como S., cursa el 5° grado en la escuela de su comunidad. Es activo, disfruta del deporte y participa de entrenamientos de karate y fútbol dos veces por semana, actividades que lo entusiasman especialmente. También le gustan las salidas al aire libre, el contacto con la naturaleza y ha manifestado interés en aprender rugby.

Más allá de su energía, S. es descrito como un niño dulce, afectuoso, colaborador y participativo. Actualmente asiste a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y ha expresado con claridad su mayor deseo: tener una familia que lo cuide, lo ame y lo acompañe en su crecimiento.

El Equipo Interdisciplinario de Adopción considera que necesita un hogar con límites claros, pero sobre todo con mucho amor, donde pueda desarrollarse, descubrir nuevas habilidades y sentirse valorado cada día.

Quienes estén interesados en asumir el compromiso de convertirse en la familia de S. pueden comunicarse con el Registro Público de Adopción de la provincia de Mendoza, enviando un correo a [email protected] o llamando a los teléfonos 0261-4495476 / 0261-4498641.