En diálogo con FM VIÑAS, los candidatos del Partido Libertario en General Alvear —Cecilia Quiroga, Diego Fischer y José María Muñoz— dieron a conocer sus propuestas de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo 26 de octubre.

El espacio conformó la Lista 506 – Frente Libertario Demócrata, identificada con el color azul, que estará encabezada por vecinos y comerciantes del departamento que nunca han ocupado cargos públicos.

La nómina al Concejo Deliberante está integrada por:

Cecilia Quiroga , comerciante y profesora de Ciencias Políticas y Sociales.

Diego Fischer , comerciante y referente del espacio.

José María Muñoz , comerciante, conocido popularmente como "Pica Pica".

Mirta Ester Dzlemid , comerciante.

Florencia Cuello, locutora.

Los candidatos remarcaron que su objetivo es llevar las ideas de la libertad al Concejo, con énfasis en la gestión y en el control del presupuesto municipal. “Queremos controlar, pero no para poner obstáculos, sino para acompañar lo que está bien y supervisar cómo se gasta el dinero de los alvearenses”, señaló Quiroga.

Además, plantearon la necesidad de impulsar el trabajo y fortalecer al sector privado, al que consideran “el motor de la economía local y nacional”. En ese sentido, Muñoz subrayó: “Venimos del agro y vemos la situación crítica que atraviesa. Queremos apoyar proyectos viables que generen empleo y producción, porque no se puede vivir solo del Estado”.

El espacio se reivindicó como parte de los “primeros libertarios” que acompañaron a Javier Milei desde 2023, aunque hoy se presentan bajo el Frente Libertario Demócrata, asegurando mantener las mismas convicciones y propuestas.

Con este lanzamiento, el Partido Libertario busca sumar representación en el Concejo Deliberante de General Alvear y convertirse en una alternativa con perfiles nuevos en la política local.