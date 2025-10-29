Cuánto cobra una autoridad de mesa en las Elecciones 2025

La resolución 347/2025 establece los montos que percibien los ciudadanos que cumplieron tareas como autoridades de mesa . Los viáticos para quienes desempeñaron funciones en los centros de votación irán entre $40.000 y $120.000 , dependiendo del rol asignado.

Si la persona realizó la capacitación previa, recibe otros $40.000, por lo que el total puede alcanzar los $80.000 uniendo ambas jornadas. Esta capacitación no es obligatoria, pero sí recomendada, ya que brinda herramientas para resolver situaciones habituales que se presentan durante el comicio.

Los delegados electorales, que son quienes coordinan el trabajo de todas las mesas, perciben un viático mayor: $120.000 por la jornada electoral. Su responsabilidad incluye asistir a las autoridades de mesa, resolver imprevistos y garantizar que el desarrollo de la votación sea normal.

Cuándo se les paga a las autoridades de mesa