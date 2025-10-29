Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales, para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores.
En cada elección, las autoridades de mesa son clave para garantizar que se desarrolle la jornada con transparencia y orden. Desde el momento en que se abre la mesa hasta el cierre y el conteo de votos, son responsables de controlar cada detalle y cuidar que se respeten las normas.
¿Cuándo cobrarán las autoridades de mesa y qué monto?
La resolución 347/2025 establece los montos que percibien los ciudadanos que cumplieron tareas como autoridades de mesa. Los viáticos para quienes desempeñaron funciones en los centros de votación irán entre $40.000 y $120.000, dependiendo del rol asignado.
Si la persona realizó la capacitación previa, recibe otros $40.000, por lo que el total puede alcanzar los $80.000 uniendo ambas jornadas. Esta capacitación no es obligatoria, pero sí recomendada, ya que brinda herramientas para resolver situaciones habituales que se presentan durante el comicio.
Los delegados electorales, que son quienes coordinan el trabajo de todas las mesas, perciben un viático mayor: $120.000 por la jornada electoral. Su responsabilidad incluye asistir a las autoridades de mesa, resolver imprevistos y garantizar que el desarrollo de la votación sea normal.
Cuándo se les paga a las autoridades de mesa
El documento oficial establece que los ciudadanos pueden elegir diferentes formas de cobro, como opciones electrónicas, para que sea un pago rápido y seguro. Además, tendrán hasta un año para reclamar la percepción de los viáticos correspondientes.
La Justicia Nacional Electoral es la encargada de verificar el cumplimiento efectivo de funciones de cada participante y notificará al Correo Argentino quiénes están habilitados para cobrar. Por su parte, la vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la organización y ejecución de estas tareas.
Si la opción elegida es el Correo Argentino, deberán ingresar a la pagina web para consultar el estado del cobro.