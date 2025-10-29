El Gobierno de Mendoza publicó el decreto que da inicio a la temporada el 1 de noviembre, con estrictas normativas ambientales y tarifas para trekking y ascenso. Se reforzará el control de residuos y los rescates de alta complejidad deberán ser cubiertos por los seguros obligatorios o prestadores. Para adquirir los tickets de ingresos lo interesados deben ingresar a la página del Ministerio de Energía y Ambiente.

El 1 de noviembre comienza la temporada estival del Parque Provincial Aconcagua, con nuevas tarifas para actividades de visita, trekking y ascenso, medidas para incrementar la protección ambiental, la seguridad de los visitantes y el bienestar animal.

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que para Ascenso y Trekking Largo se exige seguro/servicio de evacuación y asistencia médica que cubra evacuación aérea desde 5.600 m s.n.m. hasta Horcones. Desde el 1 de diciembre y hasta el 6 de marzo estarán operativos Guardaparques, Servicio Médico y Trabajo Aéreo, con posibilidad de adelantar o extender la cobertura según la concurrencia.

Las actividades de alto riesgo como parapente, salto base, esquí en Glaciar de los Polacos y Pared Sur, entre otras, requieren prestador habilitado, póliza específica y trámite con 20 días hábiles: hacer cualquier actividad sin autorización implica multa de 10.000 dólares.

También habrá límites precisos de campamentos para reducir la huella en Alta Montaña y acompañar el proceso de relocalización de los Campamentos Base Plaza de Mulas y Plaza Argentina, en cumplimiento de la Ley de Glaciares.

Cada prestador deberá operar en parcelas delimitadas y toda terraza o infraestructura requerirá autorización del personal de Guardaparques, dependiente de la Dirección de Áreas Protegidas. En la base se permitirán baños secos con separador de sólidos y líquidos, y quedan expresamente prohibidos baños húmedos, cámaras sépticas y biodigestores, salvo autorización expresa.

Para reforzar la trazabilidad de residuos: la materia fecal deberá almacenarse en tambores aprobados e identificados, sin perforar, con tope de 200 L, y los residuos no podrán superar 50 bolsas por predio. Antes del 28 de febrero deberá concretarse la evacuación de residuos y tambores. Luego, solo pueden permanecer tambores en uso hasta 400 L y hasta 50 bolsas. Si hay incumplimientos, la Autoridad evacuará con cargo al prestador y, ante reincidencias, podrá suspender o inhabilitar la operatoria.

El Programa de Bienestar Animal continúa vigente para el manejo responsable de mulas, mediante el “Ticket Mula” que tendrá un costo de 6 dólares por animal, con controles veterinarios permanentes.

Tarifas

Las visitas estarán sujetas al pago de un arancel estipulado de acuerdo con la zona a la cual se ingrese y el pago se realizará en la Dirección de Áreas Protegidas o en la entidad, lugar o sistema que indique.

Actividades sin pernocte:

Visitantes a la Quebrada de los Horcones: El arancel de ingreso para público general será de $10.000 y no autoriza el acampe en el lugar. Brinda derecho a recorrer el circuito turístico interpretativo Quebrada de los Horcones y a visitar la infraestructura que se establezca para uso público dentro del mismo circuito, pudiendo llegar solo hasta el Puente Colgante ubicado sobre el río Horcones.

Ingresan sin cargo:

Menores de 12 años; personas con discapacidad y un acompañante; excombatientes de Malvinas, con credencial que lo acredite.

Instituciones escolares públicas y privadas dependientes de la Dirección General de Escuelas, de la Universidad Nacional de Cuyo y del resto del país.

Personas jubiladas y pensionadas residentes en la República Argentina.

Empleados y grupo familiar directo dependientes de la Dirección de Áreas Protegidas.

Trekking Diario, habilitado desde el 15 de noviembre al 10 de abril del año siguiente: Autoriza a los visitantes a realizar trekking por el día, siempre que las condiciones meteorológicas, el estado de la senda, la disponibilidad de personal guardaparque, de agua potable y baños permitan mantener activa la Seccional Confluencia para realizar esta actividad con seguridad, en el marco de la reglamentación vigente. No autoriza el pernocte.

Quebrada de Horcones: autoriza el ingreso solo hasta el Campamento de Aproximación Confluencia. No se autoriza la visita a Plaza Francia.

Quebrada de Matienzo: autoriza el trekking hasta el Campamento La Cascada, Cerro Mirador del Tolosa y Laguna del Potrero Escondido, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas lo permitan.

Quebrada de Vacas: no se autoriza para esta actividad.

Aranceles por persona para Trekking Diario:

Mendocinos: $15.000.

Argentinos / Residentes: $25.000.

Latinoamericanos: $45.000.

Extranjeros (no latinoamericanos): $55.000.

Actividades con pernocte en temporada estival con asistencia de prestadores de servicios:

Ascenso con asistencia – Ruta Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $100.000.

Argentinos / Residentes: $190.000.

Latinoamericanos: USD 910.

Extranjeros: USD 1.170.

Ascenso con asistencia – Ruta Quebrada de Vacas / Circuito 360°:

Mendocinos: $120.000.

Argentinos / Residentes: $230.000.

Latinoamericanos: USD 1.130.

Extranjeros: USD 1.450.

Trekking largo con asistencia – Ruta Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $55.000.

Argentinos / Residentes: $110.000.

Latinoamericanos: USD 320.

Extranjeros: USD 380.

Trekking corto con asistencia – Ruta Quebrada de Horcones y Quebrada de Matienzo:

Mendocinos: $35.000.

Argentinos / Residentes: $60.000.

Latinoamericanos: USD 160.

Extranjeros: USD 190.

Actividades con pernocte sin asistencia de prestadores de servicios:

Ascenso sin asistencia – Ruta Quebrada de Horcones:

• Mendocinos: $140.000.

• Argentinos / Residentes: $270.000.

• Latinoamericanos: USD 1.270.

• Extranjeros: USD 1.640.

Ascenso sin asistencia – Ruta Quebrada de Vacas / Circuito 360°:

Mendocinos: $170.000.

Argentinos / Residentes: $330.000.

Latinoamericanos: USD 1.580.

Extranjeros: USD 2.000.

Trekking largo sin asistencia – Ruta Quebrada de Horcones:

Mendocinos: $80.000.

Argentinos / Residentes: $160.000.

Latinoamericanos: USD 450.

Extranjeros: USD 540.

Trekking corto sin asistencia – Ruta Quebrada de Horcones y Quebrada de Matienzo:

Mendocinos: $50.000.

Argentinos / Residentes: $90.000.

Latinoamericanos: USD 230.

Extranjeros: USD 270.

Seguridad y rescates

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza tendrá presencia efectiva desde el inicio de la temporada hasta el cierre operativo de Plaza de Mulas y Plaza Argentina.

Las evacuaciones aéreas se ordenan por el Servicio Médico, Guardaparques o Rescate, y los costos de búsqueda, rescate y evacuación serán afrontados por los seguros de los andinistas o, cuando corresponda, por las empresas prestadoras.

La venta de permisos, modalidades de pago y tramitaciones se realizarán en el lugar y sistema que indique la Dirección de Áreas Protegidas. Las actividades podrán suspenderse por razones meteorológicas u operativas, priorizando siempre la seguridad de las personas y la protección del ambiente.