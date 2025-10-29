En la mañana del viernes, en el salón San Martín del Concejo Deliberante, se llevó a cabo una capacitación dirigida al personal municipal sobre principios y herramientas básicas para una buena administración, organizada por la Municipalidad de General Alvear en convenio con la asociación AFEM (Administrativistas Mujeres en Red).

Romina Carrión, Directora de Asuntos Jurídicos, explicó que la iniciativa busca ofrecer a los empleados municipales herramientas y principios fundamentales de la administración pública: “la propuesta surgió a partir de un convenio con AFEM, con el objetivo de promover la capacitación profesional de los empleados municipales, quienes han recibido la propuesta de manera excelente. La jornada es sumamente participativa y los asistentes muestran mucho interés. Estamos revisando todos los principios que contribuyen a la prestación de un buen servicio, y también abordaremos temas de identidad y perspectiva de género. El balance hasta ahora es muy positivo”, señaló.

Carrión agregó que desde la Dirección de Asuntos Jurídicos se promueven este tipo de capacitaciones de manera constante, destacando la vinculación con el sector privado y la participación de destacadas profesionales del derecho administrativo, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con el personal municipal.

Por su parte, Guadalupe Simone Cajal, presidenta de AFEM, destacó la importancia de esta colaboración: “estamos muy contentas de haber concretado este convenio con la municipalidad. Consideramos que estas capacitaciones son fundamentales para que la administración pública pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El público está muy interesado y participativo, haciendo preguntas y planteando sus inquietudes. Desde nuestra asociación, que nuclea a mujeres especializadas en derecho administrativo, creemos que este tipo de formación es necesaria para todo el personal estatal. Además, la presencia de mujeres capacitadoras demuestra que estos espacios permiten mostrar nuestras capacidades técnicas y nuestra voz en el ámbito profesional”.

La capacitación permitió un intercambio enriquecedor entre los participantes y las capacitadoras, fortaleciendo la formación profesional y la implementación de buenas prácticas en la gestión municipal.

Para más información sobre AFEM y sus actividades, se puede visitar su Instagram: @adfem.mujeres