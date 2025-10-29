Este jueves por la tarde abrió en Casa Salonia la muestra “Pinceladas de Emociones”, realizada por el Taller Municipal de Dibujo y Pintura de Bowen, que funciona en el CIC y es coordinado por la profesora Flavia Varela.

Participan ocho artistas locales con obras en diversas técnicas —relieve, tiza, acrílico y técnicas mixtas— que reflejan procesos personales y creativos desarrollados durante el año.

Claudia, integrante del taller, destacó el espacio formativo y comunitario: “es un taller muy disfrutable, Flavia nos da todas las herramientas para trabajar libremente, con la técnica que queramos”, y agregó: “el arte es una terapia y una forma de expresión de cualquier emoción”.

Por su parte, la artista Gianella señaló el valor emocional de la muestra: “cada pincelada es una emoción que volcamos en el lienzo. Es liberador y muy personal”.

La exposición puede visitarse durante una semana en Casa Salonia, Diagonal Pellegrini 314, en horarios de atención al público, con entrada libre.