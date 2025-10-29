El departamento de General Alvear se prepara para recibir, del 6 al 9 de noviembre , la gran final del campeonato Encrucijada Cross Country , uno de los eventos más importantes del deporte motor regional.

La competencia reunirá a pilotos de motos, cuatriciclos, UTV, areneros y camionetas en un circuito que combina adrenalina, paisajes naturales y un importante movimiento turístico y económico para la zona.

En diálogo con FM VIÑAS , el director de Turismo, Gustavo García , expresó su entusiasmo por la llegada del evento:«Tenemos la suerte de contar con la final de este campeonato tan importante. Desde el miércoles empezarán a llegar turistas y competidores, lo que genera un impacto económico muy positivo en General Alvear. Se ha trabajado mucho en el circuito junto a la Municipalidad ya los organizadores, y esperamos que la gente se acerque a disfrutarlo».

García destacó que más del 90% de los pilotos ya están inscriptos , y que cada competidor suele llegar acompañado por varias personas, lo que eleva a más de 400 visitantes el movimiento durante el fin de semana. “Estos eventos generan un gran consumo en el sector gastronómico, hotelero y comercial, y promueven el turismo local”, agregó.

Además, el funcionario recordó que el intendente ha presentado el proyecto de asfaltado del autódromo , donde se realizará el prólogo de la competencia. “Es un sueño de los alvearenses tener un circuito en las condiciones que nos merecemos”, sostuvo.

El recorrido también pondrá en valor atractivos naturales del departamento , como la zona de la Costanera y las playas del río Atuel , integradas al trazado de la carrera. “Queremos que el turismo mire más hacia el río y aproveche cada espacio como un punto de interés”, indicó García.

Por su parte, Hugo Balada , referente de la organización de la Encrucijada Cross Country, brindó detalles del cronograma: «Comenzamos el jueves 6 de noviembre con el prólogo clasificatorio a partir de las 13:30 en el Autódromo. La entrada será libre y gratuita, y servirá para ordenar las largasdas del viernes. Ese día habrá un especial de 150 kilómetros desde Carmenza hasta el río Los Toldos, atravesando alitrales y pampas alvearenses».

El viernes por la noche se desarrollará, por primera vez en Alvear, un cronometrado especial nocturno de 35 kilómetros entre Soitué y Carmensa.

El sábado 8 , los pilotos se enfrentarán a una jornada de más de 250 kilómetros , recorriendo zonas como Los Leones, Agua de los Pajaritos y las dunas del Nihuil, mientras que el domingo 9 se disputará el último tramo, de unos 50 kilómetros, con largada y llegada en Carmensa.

Balada subrayó que General Alvear fue elegido para la final por la calidad y diversidad de sus terrenos , lo que ha despertado incluso el interés de organizadores del Mundial de Rally Cross Country .

«General Alvear ofrece condiciones excepcionales para este tipo de competencias. No solo nosotros miramos al departamento: también lo está haciendo una organización de nivel mundial que planea venir a la zona. Eso demuestra el potencial que tiene nuestro suelo», remarcó.

Con expectativas en alza y un fin de semana lleno de acción, la Encrucijada Cross Country promete convertir a General Alvear en el epicentro del deporte motor regional , combinando turismo, naturaleza y la pasión por la velocidad.