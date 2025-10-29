Este domingo 2 de noviembres los equipos pertenecientes a la Liga Alvearense de Fútbol se miden por la segunda jornada del Regional Amateur en busca de otra victoria que los consolidé como los mejores de su zona.

Por un lado el Lobo Alvearense tiene por delante un partido muy duro frente al Sportivo Pedal Club de San Rafael, ambos equipos vienen de un debut favorable y buscarán el liderazgo del grupo.

Ferro Carril Oeste desde la Zona 4 se mide ante Deportivo Malargüe, los verdolagas al igual que Pacífico se quedaron con los tres puntos en la primera jornada, ahora buscan extender la racha para liderar el grupo.

Finalmente Villa Atuel luego de una apretada derrota con Sportivo Pedal Club va a la carga para obtener los primeros tres puntos, la locomotora roja va por todo frente a Vialidad Nacional.

HORARIOS

Sábado 1 de noviembre

Villa Atuel vs Vialidad Nacional 16:00 hs

Domingo 2 de noviembre

Pacífico vs Pedal 18:30 hs

Deportivo Malargüe vs Ferro 16:30 hs