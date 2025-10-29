Una joven de 28 años fue víctima de un robo durante la noche de este viernes, cuando delincuentes ingresaron al garaje de su vivienda y sustrajeron su motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas en una propiedad ubicada sobre pasaje Rodríguez, en General Alvear. Según la denuncia policial, la víctima, identificada como J.V., había dejado estacionada su motocicleta Brava Elektra 150 cc dentro del garaje.

Horas más tarde, al escuchar ruidos, salió y constató que personas desconocidas habían forzado la puerta de reja —que no contaba con medidas de seguridad— e ingresado al lugar para llevarse el rodado.

Intervino personal de la Comisaría 14ª de General Alvear, y la causa fue judicializada con intervención del ayudante fiscal, quien dispuso las medidas de rigor correspondientes.