El insólito proyecto, que tiene como autora a la diputada peronista Roxana Escudero, recibió duras críticas de los mendocinos a lo largo de la semana. Sin embargo este se basa en los datos que brinda la Organización Mundial de la Salud.

El proyecto busca prohibir que los negocios que comercializan tabaco o cigarrillos presten encendedores y/o fósforos para encenderlos, según explicó la misma Escudero “así se evita y disminuye la compra de cigarrillos, principalmente en los jóvenes”.

En resumen el proyecto indica: “Prohíbase la facilitación o préstamo de encendedores, fósforos, cerillas o cualquier otro elemento capaz de producir ignición en los locales comerciales donde se vende el tabaco, a los fines de desalentar su consumo”. De aprobarse el proyecto y convertirse en ley dejaría de existir el ‘encendedor colgado’ ya que los fumadores deberán comprar el mismo.

La diputada peronista argumentó que “según la Organización Mundial de la Salud cada año, a nivel mundial, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco; más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno».

La también médica sostiene que el fumador no perjudica solo su salud, sino que además las personas que se encuentran a su lado quedan expuestas y se convierten en fumadores pasivos, sin importar si son niños o ancianos. Esto puede provocar serios problemas de salud, a veces hasta mortal.

El insólito proyecto presentado por la diputada alvearense recibió durísimas críticas a lo largo de toda la provincia. “Molesta que ataquen y aseguren que no trabajamos en nada porque en lo que va del año ya hemos presentado más de 100 proyecto de los cuales 24 son de ley. Se dijeron muchas cosas en tono burlesco sin consultar de qué se trataba”, manifestó Roxana Escudero.

Ley Antitabaco 2023

Este no es el primer proyecto que busca regular el consumo del tabaco, sobre todo en jóvenes. A partir del de enero entró en vigor el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, lo que implica prohibiciones para fumar en varios lugares públicos cerrados, además de impedimentos para la comercialización de los cigarros de forma individual.

Si bien es una Ley Nacional, Escudero subrayó que no se cumple porque “el órgano controlador es el ejecutivo pero no hay inspectores controlando que en los negocios no se vendan los cigarrillos sueltos”.

Por último, la diputada Roxana Escudero expresó “para algunas personas es no tiene ningún valor este proyecto pero cada vez es más baja la edad de los fumadores, todo el Gobierno tiene que trabajar para tratar estas adicciones. Sean una o diez las personas que dejen de fumar por este proyecto, para nosotros es importante”.

El proyecto

proyecto de ley tabaco