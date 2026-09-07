Las empresas interesadas ya pueden acceder a la documentación técnica de esta estratégica obra eléctrica que será financiada con los Fondos del Resarcimiento.

El Gobierno de Mendoza dio un paso fundamental en el proceso licitatorio para la concreción del Cierre de Anillo eléctrico en 132 kV entre San Rafael y General Alvear, junto a la construcción de la nueva estación transformadora Parque Industrial San Rafael (PISR).

Con la apertura de la etapa de consulta de los pliegos provisorios, las firmas del sector energético y de la construcción ya pueden acceder a la documentación técnica, especificaciones y requerimientos metodológicos necesarios para la elaboración de sus ofertas.

Las empresas interesadas en revisar el material y conocer los detalles del proyecto pueden ingresar directamente al portal oficial a través de este enlace.

La megaobra representará una transformación estructural para la matriz productiva y social del Sur mendocino. Su ejecución no solo fortalecerá los puntos más vulnerables de la red actual, sino que resolverá el cuello de botella energético al descomprimir la Estación Transformadora San Rafael —que hasta el momento concentra el abastecimiento de la ciudad y zonas aledañas— y permitirá inyectar potencia y energía de manera segura, eficiente y continua para sostener el desarrollo industrial y logístico de la región.

Asimismo, la infraestructura garantizará la confiabilidad del servicio en General Alvear, Bowen y Monte Comán al eliminar la dependencia de una sola línea de alimentación mediante la consolidación del circuito entre Nihuil 3, General Alvear, San Rafael y Nihuil 4.

Este esquema no solo asegurará el suministro energético por los próximos 30 años para demandas superiores a los 80 MVA y facilitará la pronta restitución del servicio ante eventuales contingencias en el corredor Sur, sino que también dejará instalada la capacidad técnica para la futura incorporación de proyectos de generación a partir de fuentes renovables.