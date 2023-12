La Vicepresidente Provincial del Partido Demócrata expresó su descontento con el pedido de la apertura de un nuevo bloque, por parte de la concejal electa.

En conferencia de prensa, Pérez Bernal se mostró en contra del pedido de Mirta Martinez. «Es de público conocimiento que la concejal electa, que es apoyada por el Grupo Libertario de General Alvear, ha manifestado que va a partir el bloque», sostuvo la Vicepresidente Provincial del Partido Demócrata y explicó que «eso representa aumentar el Gasto Público que el Estado tendrá que pagar».

Martinez era candidata a concejal en segundo término en la lista que encabezaba Pérez Bernal como precandidata a Intendente y tras los resultados de las PASO Provinciales, la hoy concejal electa, pasó a integrar la lista del ex candidato a Intendente Javier López. «Desde la Unión Mendocina decimos darle todo nuestro apoyo a esta lista porque entendimos que la gente quería un cambio y estuvimos a punto de lograr la intendencia», recordó y agregó «la premisa de La Unión Mendocina era bajar el Gasto Público, es por eso que considero esta situación como una estafa al electorado».

Otras figuras de la política local vincularon a Andrea en la decisión de Mirta Martinez: «Cuando comenzaron los rumores de que pretendía separar el bloque me contacté con ella y le pedí por favor que no lo hiciera, ella me aseguró que no estaba en sus planes la creación de un nuevo bloque».

Pérez Bernal fue contundente: «Quienes conformamos la lista que encabecé estamos en total desacuerdo con lo que la concejal electa pidió. Me pongo del lado de la gente por eso considero que, si no cambia esta decisión equivocada, tienen que renunciar». De renunciar Martínez, sería Graciela Galaguza quien tome su lugar en el HCD.