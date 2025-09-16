El próximo 27 de septiembre, el Predio Ferial de General Alvear será el epicentro de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento que promete convertirse en un clásico de la región.

Con diez horas ininterrumpidas de música, más de tres escenarios y una grilla que combina grandes nombres de la escena nacional con el talento de artistas locales, la propuesta busca atraer a familias, jóvenes y turistas de toda la región.

En diálogo con FM VIÑAS, la Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, destacó el valor que esta celebración tendrá para el departamento: “Es una gran fiesta que llega para quedarse. Estamos muy contentos de poder mostrar lo mejor de General Alvear y de Mendoza. Ya se percibe el entusiasmo de la gente y creemos que será la primera de muchas ediciones”, expresó.

Por su parte, el músico Juanpi Cañada, quien subirá al escenario junto a otras bandas locales, celebró el espacio que se abre para los artistas de la zona: “Es una oportunidad enorme para darnos a conocer. Somos músicos que venimos trabajando hace años y este tipo de eventos son un premio al esfuerzo. Además, compartir cartel con artistas tan importantes es un orgullo para todos nosotros”, señaló.

Una grilla de lujo

Entre los artistas confirmados figuran Guasones, El Plan de la Mariposa, Estelares, Natalie Pérez, Los Tipitos, Gauchito Club y Los Caligaris, quienes volverán a Alvear después de varios años. A ellos se sumarán más de diez bandas locales, entre ellas Kratevas, Texturizados, Rock and Beer y el propio Cañada.

La fiesta contará con tres escenarios temáticos: Andes Origen, Río Atuel y Tierra de Oportunidades, lo que permitirá una experiencia diversa y continua durante toda la jornada.

La propuesta no se limita a la música: habrá un importante espacio gastronómico con food trucks y cervezas artesanales, juegos infantiles, zonas de relax con sillones y un ambiente pensado para que puedan disfrutar todas las edades. Los niños hasta 8 años tendrán entrada gratuita presentando DNI.

Perfumo remarcó: “Queremos que sea una fiesta inclusiva, que puedan venir familias enteras a disfrutar de la música, la gastronomía y un día distinto en General Alvear”.

Entradas y accesos

Las entradas tienen un valor de $35.000 en puntos de venta físicos (Teatro Antonio Lafalla e Informador Turístico, en kilómetro cero de la ciudad) y $40.000 a través de Ticketek. Desde la organización informaron que ya se vendieron una gran cantidad de anticipadas y se espera público no solo de Mendoza, sino también de San Luis y San Juan, con colectivos que llegarán especialmente para la ocasión.

El evento ya genera gran expectativa. Tanto Perfumo como Cañada coincidieron en que esta fiesta representa una oportunidad para posicionar a General Alvear como polo cultural y turístico del sur mendocino.