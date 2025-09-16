La Asociación Amigos del Festival de la Ciruela de Bowen se encuentra trabajando en una rifa especial por el Día de la Madre, que se sorteará el 18 de octubre, durante una nueva edición de la tradicional Peña mensual que se realiza en el predio del Festival de la Ciruela.

Asi lo informaba uno de sus colaboradores, Ramón Valdez: ‘los números tienen un valor de 25.000 ciruelas, y cada vendedor recibe 5.000 por número vendido, quienes deseen sumarse pueden comunicarse al teléfono 67 96 95 para solicitar talonarios y comenzar con la venta’.

La Peña por el Día de la Madre será el mismo 18 de octubre desde las 21:30 hs, con entrada libre y gratuita, como es costumbre en todos los eventos organizados por la Asociación.