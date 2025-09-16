La Municipalidad de General Alvear continúa con el plan de recuperación de espacios verdes, respondiendo a los pedidos de los vecinos en distintos barrios del departamento.

En esta oportunidad, se realizan trabajos en la plaza del B° Smata, donde se llevan adelante mejoras en veredines, iluminación, pintura y recuperación de juegos. También se puso en funcionamiento una perforación que llevaba años fuera de servicio, lo que permitirá mantener en condiciones el césped y las plantas.

El director de Servicios Públicos, Mauricio Martínez, explicó: “los vecinos venían solicitando la recuperación de esta placita, hoy se están arreglando caminos, veredines y juegos, además de sumar bancos y mesas”.

Las obras se enmarcan en un programa que incluye a varias plazas de la ciudad y distritos. Martínez señaló: “estamos trabajando también en la plaza del barrio Policial y en la plaza María Verna, donde cuadrillas de pintores y albañiles avanzan con los arreglos”. El objetivo es que cada barrio pueda contar con plazas en condiciones, seguras y con espacios de encuentro para toda la familia.