La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón de electores para las elecciones de octubre.

A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el acceso al padrón definitivo. Los electores tendrán tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar la corrección de eventuales errores u omisiones.

De acuerdo con el cronograma electoral anual, la publicación y difusión del padrón definitivo de electores se realizan en esta fecha, 40 días antes de la elección general.

La CNE también informó que desde las 0 horas está disponible la herramienta de consulta, que permite a cada ciudadano conocer los datos precisos sobre su lugar de votación.

Cómo consultar el padrón electoral

Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, o al final de la nota.

Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar)

Seleccionar un distrito

Completar el verificador de seguridad