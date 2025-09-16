El director de Deportes de General Alvear, Alberto Gómez, brindó un balance positivo de las actividades que se desarrollan en la pileta climatizada del Club Anco, en el marco del convenio firmado con la Municipalidad.

Según explicó en diálogo con FM VIÑAS, se logró sostener una amplia oferta durante todo el invierno, algo que no era habitual en el departamento. “Es muy importante porque en Alvear no estaba normalizado que la pileta pueda usarse todo el año. Las bajas temperaturas dificultaban sostener la actividad, pero gracias a este trabajo conjunto hoy podemos brindarle a la comunidad un servicio continuo”, expresó Gómez.

Actualmente, la pileta ofrece actividades abiertas a la comunidad los lunes, miércoles y viernes por la mañana, con propuestas como aquadim, gimnasia en el agua y natación. Además, los martes y jueves se reserva un espacio para los empleados municipales, tanto en la mañana como en la tarde, lo que representa una novedad.

“Queremos que los trabajadores también puedan acceder a un espacio de salud, recreación y socialización. El deporte cumple un rol fundamental en la calidad de vida”, señaló el funcionario.

Convenio con el Instituto de Seguridad Pública

Otro de los aspectos destacados fue la firma de un convenio con el Instituto de Seguridad Pública, que permite a los cadetes realizar prácticas en la pileta.

“Queremos brindarles no solo la actividad física, sino también nociones de nado y técnicas de rescate. Hace unos días conocimos el caso de oficiales que arriesgaron su vida para salvar a un niño, y eso nos hizo ver la necesidad de preparar mejor a quienes cumplen funciones de seguridad”, explicó Gómez.

La capacitación busca ser una herramienta útil de cara a la temporada de verano, cuando muchas personas utilizan canales de riego para refrescarse, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Con estas iniciativas, el municipio busca fortalecer la cultura del deporte acuático en General Alvear, ampliar los servicios a la comunidad y promover la seguridad a través de la formación en rescate.