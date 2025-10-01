En diálogo con FM VIÑAS, representantes del Área de la Mujer junto a diversas instituciones locales anunciaron el cronograma de actividades que se desarrollarán en el marco del Octubre Rosa, mes dedicado a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama.

La iniciativa cuenta con la participación del Hospital Enfermeros Argentinos, el Área Departamental de Salud, OSEP, ALCEC y la agrupación Quimio con Cabello, entre otras entidades.

“El inicio estará marcado por el tradicional Té Solidario de ALCEC, que se realizará el próximo 5 de octubre en el salón de la institución, con entradas ya casi agotadas. Es un evento que desde hace más de 10 años reúne a la comunidad para dar comienzo a este mes tan significativo”, explicaron las organizadoras.

Uno de los puntos centrales será el fortalecimiento de los controles preventivos. Gracias al esfuerzo conjunto de ALCEC, el Hospital y el Área Sanitaria, se incrementará la disponibilidad de turnos para mamografías, lo que permitirá triplicar los estudios realizados habitualmente durante octubre y noviembre. “Es un momento para que todas las mujeres del departamento se acerquen a realizar sus controles, porque la detección temprana salva vidas”, subrayaron.

El 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevará adelante una caminata de concientización. La convocatoria será a las 18:00 horas frente a OSEP, para luego recorrer Avenida Libertador y formar un lazo rosa en el Monumento al General San Martín. La actividad culminará en el Paseo del Artesano, sobre Avenida Alvear Este, donde se realizarán números artísticos, sorteos y entrega de turnos médicos para mamografías.

Además, el 24 de octubre, estudiantes de la carrera de Artes Visuales del IES realizarán un mural colaborativo en el marco de la Semana de las Artes, el cual será donado a la Sala de Oncología del Hospital Enfermeros Argentinos. La entrega oficial está prevista para el 27 de octubre a las 11 horas.

Las instituciones organizadoras destacaron que estas acciones no se limitan a un mes: “El Octubre Rosa es una oportunidad para visibilizar la importancia de la prevención, pero la detección temprana y los controles deben mantenerse durante todo el año”.