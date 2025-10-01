Este viernes 3 y sábado 4 de octubre se llevará a cabo la segunda edición de la Expo Gastronómica de General Alvear, un evento que nació el año pasado con el objetivo de poner en valor la cocina local y el trabajo de las instituciones educativas.

La Expo se realizará en el Salón Fernández, desde las 9:00 hs hasta las 15:00 hs, con clases magistrales de cocina y pastelería a cargo de reconocidos profesionales de toda la provincia. Las clases serán abiertas, gratuitas y dirigidas a todo público.

La propuesta surge del trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones educativas y la Municipalidad, permitiendo que los alumnos de los CCT se luzcan con lo aprendido durante el año.

‘Estos eventos funcionan como prácticas para nuestros estudiantes, quienes muestran sus oficios y proyectan su futuro como cocineros y emprendedores’, destacaron desde la organización.