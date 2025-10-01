La Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear anunció que ya están abiertas las inscripciones para tres nuevas capacitaciones gratuitas, en convenio con el Instituto Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

José Morán, Director de Educación, confirmó cuales son los cursos que estarán disponibles: ‘los cursos disponibles son Excel Nivel 2, Word Nivel 1 y Google Sheets, las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre, mientras que el inicio de clases será el 8 de octubre, con una duración aproximada de 10 días‘.

‘Actualmente ya se han inscripto alrededor de 500 personas de Mendoza y provincias vecinas. Lo destacado es que el convenio permite un cupo ilimitado, siendo General Alvear el único departamento de la provincia en contar con este beneficio’. Determinaron desde la Dirección de Educación.

Las capacitaciones se desarrollarán de manera sincrónica, con la posibilidad de elegir distintos horarios e interactuar con tutores especializados. Se trata de cursos básicos pero esenciales para el ámbito laboral, con certificación oficial del Instituto Superior de CABA.