EL PRESUPUESTO 2026 EN MENDOZA EXIME DEL IMPUESTO AUTOMOTOR A LOS VEHÍCULOS DE MÁS DE 20 AÑOS

Independientemente de la antigüedad de los vehículos que dejen de tributar, la exención del Impuesto Automotor también alcanza a motos cuyo avalúo no supere los $10 millones.

La condición para que los contribuyentes queden definitivamente exentos de pagar el gravamen es justamente ponerse al día. Si lo hacen, el período 2026 será el último en el que abonarán las cuotas bimestrales que se fijan en función del valor del vehículo, con lo cual desde 2027 dejarán de pagar el Impuesto Automotor , comunmente llamado Patentes.

Qué es el «pago único» para liberarse del Impuesto Automotor

Sea cual sea el tipo de automotor, más allá de la habitual actualización por inflación en las cuotas 2026, quienes estén en condiciones de quedar eximidos de la obligación impositiva deberán afrontar un «pago único liberatorio» de la obligación a ATM (Administración Tributaria Mendoza).

¿De qué se trata? Además de cancelar cuotas adeudadas y saldos impagos de años anteriores, se suma el cobro final del tributo que aplicará ATM y según Fayad «equivalente a lo que hubieran pagado el año que viene en concepto del impuesto Automotor. Rigen los planes de pago vigentes».

En relación a las motos, para el responsable de Hacienda, más del 93% están por debajo de los $10 millones como base de tributación.

«Si bien dependerá del estado de la moto, siempre buscamos tomar un valor de referencia. Pero con ese umbral el alcance es casi universal, salvo para las motos de mayor cilindrada, las más pesadas y más caras«, aclaró.

¿Qué pasará con las motos nuevas? La idea, a criterio de Hacienda, es que el vendedor o concesionario sea agente de cobro, es decir que «junto con el valor, cobren por única vez el impuesto y de esa manera quede automáticamente liberada».

Actualmente, en Mendoza hay un parque automotor activo de alrededor de 600 mil vehículos que son contribuyentes del gravámen. Sobre ese total, los modelos 2005 o anteriores no constituyen un porcentaje demasiado representativo.

De acuerdo al registro de ATM, son un 14% del total. En números, unos 84 mil autos, que representan solamente el 3% de la base imponible del impuesto.

Por lo pronto, no hay sustanciales diferencias entre morosos y cumplidores, salvo que los contribuyentes que estuvieron casi siempre al día gozarán de un beneficio adicional: un descuento de hasta el 30%.

En este punto, el funcionario precisó que «si estuvo al día en 2024 y 2025 en el Impuesto Automotor será del 20% sobre el pago único liberatorio. Pero si además cumplió con el resto de los tributos tendrá un 10% adicional a aplicar a ese pago».

Dado su peso específico en la recaudación de tributos provinciales, Fayad volvió a insistir en que el propósito de la medida con una frase popular.

«A la hora del esfuerzo en recuperar la mora, en muchos casos nos sale «más caro el collar que el perro». Por eso queremos concentrar esas acciones en los de mayor valor y peso», resumió Fayad.

