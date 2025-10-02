Se trata de productos cárnicos y derivados que no cumplían con las condiciones higiénicas, sanitarias ni de habilitación exigidas por ley. Las acciones se enmarcan en el trabajo articulado devel Gobierno provincial para garantizar la seguridad alimentaria de los mendocinos.

La Policía Rural de Mendoza, en coordinación con áreas municipales y bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante una serie de operativos destinados a controlar el transporte, acopio y comercialización de productos cárnicos en distintos puntos de la provincia. Estas acciones, que forman parte del Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado por el Gobierno provincial, buscan prevenir riesgos para la salud de la población y garantizar que los alimentos lleguen a la mesa de los mendocinos en condiciones seguras y legales.

En total, los tres operativos permitieron retirar de circulación más de 800 kilos de productos cárnicos y derivados en condiciones no aptas para el consumo humano.

Vale mencionar que Plan Estratégico contra el Abigeato ha sido implementado en Mendoza desde mayo de 2025 y busca prevenir y combatir el robo de ganado, la faena clandestina y la comercialización de carne sin respaldo sanitario ni documentación legal. Mediante operativos de la Policía Rural, controles en rutas y comercios, y el trabajo conjunto con organismos provinciales y municipales, se procura asegurar la trazabilidad de los productos, resguardar la salud de la población y proteger la actividad ganadera en todo el territorio provincial.

Operativo en Las Heras

Personal de la Policía Rural Delegación Centro inspeccionó una carnicería junto a Bromatología de ese municipio. Durante el procedimiento se verificaron múltiples irregularidades: falta de condiciones higiénicas y estructurales, elaboración de embutidos sin habilitación, acopio de mercadería a temperaturas incorrectas, uso de aditivos no permitidos y ausencia de rotulación en productos.

Como resultado, se procedió al decomiso de 240 kilos de carne vacuna, cerdo, pollo, achuras, embutidos, conservas y cueros de mondongo, que fueron trasladados al matadero para su desnaturalización y destrucción.

Operativo en Guaymallén

En un control vehicular, personal policial detuvo una camioneta Ford F-100 que transportaba productos cárnicos en condiciones irregulares. El conductor no contaba con la documentación exigida para acreditar la procedencia de la mercadería, ni habilitación vehicular para el transporte de alimentos, ni carnet de manipulación.

Se constató que el vehículo carecía de sistema de refrigeración y que la carga se encontraba en condiciones de higiene deficientes. Tras la intervención de Bromatología Municipal, se dispuso el decomiso de 460 kilos de achuras considerados no aptos para consumo humano.

Operativo en San Rafael

En la zona de Rama Caída, la Policía Rural inspeccionó una carnicería y, con la participación de personal de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad, se detectaron irregularidades en la manipulación y conservación de alimentos, por lo que se decomisaron distintos cortes. Se secuestraron más de 100 kilos de productos, entre ellos chorizos, morcillas, carne molida, milanesas de pollo y carne vacuna y de cerdo.