En diálogo con FM VIÑAS, el rector de UGACOOP, Carlos Raimondi, y la coordinadora de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textiles y Accesorios, Mariana Ojeda, adelantaron detalles del tradicional desfile anual de IDESA UGACOOP, que este año celebra su décima tercera edición.

El evento se realizará el domingo 9 de noviembre a las 20:30 en las nuevas instalaciones del Polo de Educación Superior, ubicado en Silvio Tricherri y Ruta 188. La entrada tendrá un valor de $7.000, y además del desfile habrá música en vivo, pintura en tiempo real y otras intervenciones artísticas.

“Este desfile es parte del cierre académico de la carrera. Las estudiantes trabajan durante todo el año en sus colecciones, que integran contenidos de distintas materias. Es una manera de evaluar, pero también de mostrar lo que han aprendido y comenzar a proyectarse como futuras profesionales”, explicó Ojeda.

El rector Raimondi destacó la importancia institucional del evento: “Nos permite abrir la carrera y la institución a la comunidad. Es una gran oportunidad para que la gente conozca nuestra oferta educativa y nuestras nuevas instalaciones. Además, compartir el espacio con el IES Salvador Calafate nos llena de entusiasmo y abre nuevas posibilidades”.

Este año, el desfile tendrá como eje temático “Mujeres que inspiran”, una propuesta en la que cada estudiante diseñó una prenda inspirada en figuras femeninas destacadas del deporte, el arte, la cultura y otros ámbitos.

“Habrá más de 80 diseños en pasarela, todos creados por las alumnas de segundo año, con la colaboración de las de primero y tercero”, adelantó Ojeda.

Finalmente, Raimondi recordó que ya están abiertas las preinscripciones para las carreras que ofrece UGACOOP: Diseño de Indumentaria, Mecatrónica y Biotecnología.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse al Polo de Educación Superior, visitar la página web de UGACOOP o comunicarse a través de sus redes sociales.