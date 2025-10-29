Agustín Anzorena destacó que las bajas temperaturas no llegaron a los niveles pronosticados y pidió a los productores afectados realizar las denuncias correspondientes.

En diálogo con FM VIÑAS, el director de Agricultura de General Alvear, Agustín Anzorena, informó que la madrugada de este jueves fue “activa y movida” para todo el sector productivo del departamento, aunque finalmente las temperaturas no alcanzaron los valores críticos que se habían pronosticado.

“El ingeniero Besa había anticipado un descenso importante, por eso se activó la alarma en todo el sector productivo”, explicó Anzorena. Sin embargo, destacó que “afortunadamente las temperaturas no llegaron a los valores previstos, lo que hubiera sido complicado para el sector”.

Según los registros de las estaciones meteorológicas, las mínimas se ubicaron entre -0,5 °C en la zona del Matadero y -0,7 °C en Los Ángeles, medidas a 1,5 metros de altura. En algunos cultivos más cercanos al suelo, como vid y hortalizas, podría haberse producido algún daño leve, aunque no de la magnitud esperada.

El funcionario señaló que la situación climática sigue siendo desafiante: “Venimos con dos o tres heladas y condiciones de viento complicadas. Ha sido un año difícil para la producción”. Además, adelantó que existe una posible nueva alerta para el viernes de la próxima semana, ante el ingreso de un frente frío con humedad, aunque los pronósticos se confirmarán más cerca de la fecha.

Respecto a las heladas anteriores, Anzorena recordó que la del 7 de octubre provocó daños en variedades tempranas de ciruela y vid, mientras que la de septiembre afectó en mayor medida a damascos y duraznos. No obstante, aclaró que aún se espera la cuantificación definitiva de los daños una vez que los trazadores verifiquen las denuncias.

En ese sentido, el funcionario remarcó que ya se encuentra abierta la inscripción para denuncias de heladas registradas el 6 de octubre, disponible hasta el 7 de noviembre. Los productores deben realizar el trámite a través del sistema CIA, para luego recibir la visita de los trazadores que constatarán los daños.

Anzorena insistió en la importancia de que todos los productores afectados realicen la denuncia, hayan o no abonado el Fondo Compensador Agrícola, ya que “por ley, quienes se declaren en emergencia o desastre acceden a beneficios como prórrogas crediticias, exenciones de riego e impuestos inmobiliarios”.

Finalmente, el director de Agricultura llevó tranquilidad al sector: “Gracias a las brisas del norte y noreste, la temperatura no descendió tanto como se esperaba. En comparación, San Rafael registró valores más bajos, alrededor de tres grados bajo cero, mientras que en el Valle de Uco la nubosidad impidió que bajaran tanto”.

“Podría haber sido mucho peor”, concluyó Anzorena, resaltando la rápida reacción y el compromiso del sector productivo frente a las contingencias climáticas.