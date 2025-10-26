Carlos Ponce, recientemente electo diputado provincial en segundo término por el Frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza (junto a Alejandra Torti), dialogó con FM VIÑAS y evaluó el resonante resultado electoral del Cuarto Distrito, atribuyéndolo a un «golpe duro» contra el justicialismo y a un ciclo político agotado.
El productor alvearense, que aportará una visión enfocada en la agroindustria a la Legislatura, destacó el «gran trabajo» de la alianza que logró una fuerte representación en el sur provincial.
Ponce resaltó la amplitud del triunfo en la región, que logró ingresar un total de cuatro concejales y dos legisladores por General Alvear, además de tres concejales y una senadora por Malargüe.
«Meter cuatro concejales, dos legisladores, la verdad que ha sido muy importante. También se logró meter tres concejales en Malargüe, que era bastante complicado», detalló Ponce. El electo diputado agradeció la receptividad de los votantes, la militancia y a los fiscales que controlaron el proceso, destacando la complejidad de la alianza al involucrar una «gran cantidad de ideologías».
El hartazgo de San Rafael y la necesidad de alternancia
Al referirse al abultado triunfo de la oposición en San Rafael, tradicional bastión del justicialismo, Ponce analizó el fenómeno como un proceso de agotamiento político natural: «La gente de San Rafael evidentemente está propiciando un cambio. Yo creo que lo que se está dando es un proceso natural, un ciclo que se va agotando y donde la población está pidiendo ideas nuevas, por gente joven, que nos administre otra familia, no puede ser eso que está pasando», sentenció.
Ponce vinculó este resultado a un «hartazgo de la sociedad San Rafaelina» y al contexto macro de la elección nacional, que se tradujo en un voto de fe hacia el futuro y contra el retroceso.
La Prioridad: visión agroindustrial y competitividad
Consultado sobre su rol en la Cámara de Diputados, Carlos Ponce, oriundo de Bowen al igual que Alejandra Torti, enfatizó su compromiso con el sector productivo y la agroindustria. «Simplemente vamos a intentar, como equipo, de identificarnos con la producción», afirmó.
Ponce abogó por una reestructuración de fondo para mejorar la competitividad del sector, señalando que la solución no debe ser el aumento constante del dólar, sino un cambio estructural:
- Reestructuración Impositiva y Laboral.
- Herramientas de Financiamiento adecuado (largo plazo y buenas tasas).
- Estabilidad en tarifas de servicios públicos.
- Una mirada más productivista desde el gobierno nacional.
Finalmente, el legislador electo mencionó que su ausencia en la última etapa de campaña se debió a un compromiso previo como empresario, participando en la feria de alimentos Anuga en Europa, resaltando el «potencial enorme» del sur provincial para abrirse a mercados internacionales.