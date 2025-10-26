Este viernes se realizará la décima edición de la Jornada Saludable por la Educación de Adultos, un encuentro que tiene como propósito promover la vida saludable y visibilizar la labor que realizan los centros de educación de jóvenes y adultos del departamento.

La actividad se desarrollará en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, a partir de las 16:00 hs, y reunirá a todos los CEBJA de General Alvear, además de centros de jubilados y escuelas secundarias que se sumarán a la propuesta.

‘El objetivo es promocionar la vida saludable y también dar a conocer lo que hacemos en los centros de adultos’, expresó Silvina Ciperiani, directora del CEBJA 3-018 José Ingenieros, el cual funciona en la Escuela Carlos María de Alvear, con aulas anexas en la Escuela Alas Argentinas y en el Hogar de Ancianos Ricardo Piérola.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de juegos, actividades recreativas, deportes e intercambios cooperativos entre jóvenes, adolescentes y adultos: ‘queremos que las personas puedan aprender sobre la vida saludable, el cuidado físico y mental, y fortalecer vínculos entre distintas generaciones’, agregó Ciperiani.