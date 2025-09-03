Un violento robo ocurrió este jueves, alrededor de las 07:10 horas, en un comercio ubicado en la intersección de Alberdi e Izuel, en Villa Atuel, jurisdicción de la Comisaría 26°.

Según la denuncia, la propietaria del local, identificada como C.B.M. (33), ingresó al establecimiento y se encontró con el lugar desordenado, sorprendiendo a un hombre dentro del negocio. El delincuente la amenazó y le exigió dinero, tras lo cual sustrajo de la caja registradora una suma cercana a los $100.000 para luego darse a la fuga.

De acuerdo con las primeras pericias, el sujeto habría ingresado al local tras forzar una reja y romper una ventana.

La causa quedó judicializada y el Ayudante Fiscal dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación y dar con el autor del hecho.