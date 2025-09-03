Este miércoles, alrededor de las 19:50 horas, un hombre de 29 años denunció el robo de su bicicleta en la intersección de Avenida Alvear Oeste y Buenos Aires, en pleno centro de General Alvear.

De acuerdo al testimonio de la víctima, identificada como E.H.G., la bicicleta sustraída es una todo terreno marca Bolta, rodado 29, color gris con líneas rojas, la cual había dejado sin medidas de seguridad en la vereda de un comercio de la zona.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 14°, desde donde se informó que la Fiscalía dispuso el inicio del procedimiento correspondiente junto con las medidas de rigor para intentar dar con el rodado y esclarecer el hecho.