Durante la mañana de este jueves el Director de Vivienda del municipio brindó una conferencia de prensa en donde se refirió a la venta ilegal de carpetas del IPV, por redes sociales.

Durante el ultimo tiempo comenzaron a circular publicaciones en las redes en donde se cometían irregularidades de los postulantes de barrios correspondientes al Instituto Provincial de la Vivienda, ante este acontecimiento Fabián Giménez expresó «queremos aclarar que esos trascendidos que han surgido en redes sociales respecto a ventas de casas de un barrio en construcción – Barrio Luz y Fuerza – que consta de 15 viviendas. Ese barrio está dentro del Programa Provincial de Viviendas Mendoza Construye Línea de Acción 1, la entidad intermedia en el Sindicato de Luz y Fuerza, que es quién a donado el terreno al IPV para que se construya la vivienda y ha presentado el listado de los 15 postulantes respectivos, aclarando que solo son postulantes».

Si bien se trata de postulantes y no de adjudicatarios, aclaró que «de igual manera es una acción ilegal por eso le pedimos a la comunidad que desestime esos menajes». Además Giménez señaló que «hasta el momento solo se está realizando la evaluación social de los aspirantes».

VENTA DE CARPETAS

El Director de Vivienda explicó que en las redes sociales «están circulando fotos del barrio en construcción, que está en un 30% de ejecución, en donde se ofrecían a la venta las carpetas». En el caso de que alguna persona adquiriera, de forma ilegal, una carpeta no se le reconocerá ningún derecho y al postulante se le dará de baja ya que la venta implica que no tiene ninguna necesidad habitacional. Afortunadamente este suceso es un hecho aislado y no se ha dado en otros barrios.

Giménez aclaró que «durante la construcción del barrio no está permitido ningún tipo de negocio con las carpetas» y señaló que «la pre-adjudicación se realiza al finalizar la construcción por cualquier tipo de modificación que suceda en las familias postulantes».

Por último remarcó que se «le ha aportado toda la información de lo sucedido al IPV ya que el terreno del barrio ya está en sus manos y de tomarse alguna acción legal será por parte del Instituto».