Era nacida en Ucrania, el accidente ocurrió el 28 de enero del 2025 en ruta 143.

Una mujer oriunda de Ucrania murió este domingo cerca de las 9:00 hs en el hospital Schestakow donde estaba internada luego de un choque ocurrido el 28 de enero de este año.

Se trata de Lyubv Borovets que sufrió lesiones de consideración cuando viajaba en un Gol Country junto a su padre y hermano y en ruta 143 entre calle 7 y 8, el conductor del vehículo, tras sobrepasar a un Renault 6, perdió el dominio y chocó contra un árbol.

Por el fuerte impacto los tres ocupantes de la Gol Country tuvieron que ser asistidos por personal médico que los trasladó al nosocomio público.

La mujer se llevó la peor parte con un traumatismo agudo de abdomen con sangrado interno. Tuvo que ser intervenida quirurgicamente en el Schestakow.

Lamentablemente la víctima no pudo sobreponerse de las heridas y tras 7 meses murió este domingo.

La causa ahora giró de lesiones graves a homicidio culposo.

Fuente: Infoya