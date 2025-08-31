El director de Defensa Civil de General Alvear, Javier Velasco, brindó detalles sobre el paso de la tradicional tormenta de Santa Rosa, fenómeno meteorológico que suele registrarse entre fines de agosto y principios de septiembre.

Según explicó, desde la mañana del sábado se trabajó intensamente a raíz de las ráfagas de viento que superaron los 40 km/h, provocando la caída de árboles, ramas y afectando varias líneas de electricidad. “La Cooperativa Eléctrica Cecsagal estuvo trabajando en distintos puntos del departamento por cables y líneas dañadas”, señaló Velasco.

Durante la jornada también se recibieron llamados de vecinos que sufrieron filtraciones en techos, a quienes se asistió con aportes de nylon y elementos de refuerzo. El domingo continuaron las precipitaciones, aunque con valores dentro de lo esperado: “En Canalejas y Cochicó llovieron cerca de 27 a 30 milímetros, y en otros parajes del sur se registraron hasta 60 mm, pero nada extraordinario”, detalló.

Velasco destacó la importancia del trabajo en equipo que se organizó de manera preventiva por pedido del intendente. “La semana anterior armamos un operativo conjunto entre varias áreas. Servicios Públicos desagotó los colectores principales de la ciudad, Obras Públicas dispuso guardias con maquinaria, Irrigación estuvo atenta al cauce de agua y el hospital también trabajó en coordinación. Gracias a eso no hubo que lamentar anegamientos ni puentes obstruidos”, aseguró.

El funcionario comparó la situación local con otros puntos de Mendoza: “En San Martín y Malargüe hubo granizo e incluso nevadas, pero en nuestra zona el fenómeno fue bastante leve. Aquí lo más complicado fueron los vientos fuertes que generaron caída de árboles y problemas con los cables”.

Balance positivo

Finalmente, el director de Defensa Civil destacó que las acciones preventivas fueron efectivas y permitieron minimizar los inconvenientes. “Sirvió mucho haber previsto un equipo interdisciplinario. La tormenta fue moderada en General Alvear y, gracias al trabajo previo, no hubo que lamentar mayores complicaciones”, concluyó Velasco.