La vicegobernadora provincial, Hebe Casado, estuvo presente en la inauguración del Polo Educativo de UGACOOP en el sur provincial y dialogó con FM Viñas, donde destacó el papel de la gestión provincial en materia de infraestructura, salud, seguridad y obra pública, incluso en un contexto de restricciones económicas a nivel nacional.

Casado subrayó que su presencia en la región es frecuente y que cada visita implica “buenas noticias” para el sur mendocino.

Inversión en salud, obra pública y viviendas

La vicegobernadora puso en valor que Mendoza haya continuado con la obra pública provincial mientras otras jurisdicciones se vieron obligadas a paralizar proyectos. “Hemos avanzado en rutas, en equipamiento hospitalario, en centros de salud y en el área de salud mental, incrementando la cantidad de recursos humanos en cada departamento”, detalló.

Asimismo, destacó la labor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que logró sostener la construcción de casas pese a la falta de financiamiento nacional. “Con recursos propios, la provincia ha seguido adelante con la construcción de viviendas, porque entendemos que es una necesidad básica para las familias mendocinas”, señaló.

Representación política y liderazgo joven

Consultada sobre las candidaturas nacionales, Casado mencionó que el armado electoral fue definido por la conducción nacional, pero remarcó que Mendoza cuenta con representación sólida, incluyendo figuras jóvenes del sur provincial. “Pamela Verasay es una legisladora que ha defendido a la provincia de la mejor manera, con formación en derecho y economía, y es un orgullo que represente a San Rafael”, afirmó.

Cambios en el estatuto del empleo público

Otro de los temas que abordó fue la propuesta del gobernador Alfredo Cornejo de modificar el estatuto del empleo público, con el objetivo de reconocer la productividad de los trabajadores estatales. “Se trata de poner en valor a quienes cumplen con sus tareas y no a quienes han accedido a un cargo a dedo y creen que pueden cobrar sin trabajar”, explicó.

En ese sentido, criticó la postura de algunos gremios: “Muchas veces, en lugar de defender a los que trabajan, terminan favoreciendo al que no lo hace. Esta reforma apunta a la eficiencia del Estado y a que los recursos lleguen de verdad a los ciudadanos”.

Balance de gestión

Casado destacó también el trabajo armónico con el gobernador Cornejo, a diferencia de gestiones anteriores donde existieron tensiones entre los mandatarios provinciales y sus vices. “Hoy, a casi dos años de gestión, se ve una administración enfocada en la obra pública y en los servicios esenciales, y la ciudadanía lo valora”, aseguró.

Finalmente, la vicegobernadora sostuvo que la inauguración del Polo Educativo de UGACOOP simboliza la prioridad que el gobierno de Mendoza otorga a la educación como motor de igualdad de oportunidades y desarrollo para el sur provincial.